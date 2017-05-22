Глава Хакасии вылетел в Москву

22.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в Москве запланирована рабочая встреча председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко и главы Хакасии Виктора Зимина.

Руководитель региона Виктор Зимин находится в командировке в Москве. В столице России глава республики планирует провести ряд рабочих встреч с представителями и руководством федеральных органов власти. Наиболее важная из них согласована на сегодня. Виктор Зимин встретится с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Одной из главных тем обсуждения станет оказание содействия в решении вопросов социально-экономического развития республики, сообщается на портале правительства РХ.

 

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