Главный полицейский Хакасии вручил государственную награду Игорю Юртаеву

22.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Начальник Управления госавтоинспекции МВД по РХ награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Полковник полиции Игорь Юртаев работает в  госавтоинспекции уже более 20 лет, а в настоящее время возглавляет Управление ГИБДД МВД по Республике Хакасия. Государственная награда — медаль «За отличие в охране общественного порядка», вручается за заслуги в поддержании законности и правопорядка. Глава МВД по РХ Илья Ольховский пожелал Игорю Юртаеву дальнейших успехов в службе, новых достижений в совершенствовании своего профессионального мастерства и верных выбранной профессии госавтоинспектора коллег, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

 

 

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