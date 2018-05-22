Григорий Лепс сбежал из госпиталя после травмы



Артист упал и травмировал 4 ребра. Григорий Лепс рассказал «СтарХиту» о своем состоянии на концерте в Кремле. Несмотря на то, что врачи прописали постельный режим, артист нарушил его, чтобы выступить.

На днях появилась информация о том, что Григорий Лепс попал в больницу. Представители артиста подтвердили, что он госпитализирован и находится в Боткинской клинике на обследовании. Позже они заверили, что состоянию здоровья Григория ничего не угрожает. Теперь «СтарХит» узнал подробности.

Оказалось, что 15 мая этого года Григорий Лепс поскользнулся на мокром полу в ванной комнате и упал. Тогда он не почувствовал сильного недомогания, поэтому не стал сразу обращаться к врачам. Более того, в тот же день Лепс выступил на концерте в честь открытия Крымского моста.

Однако в течение двух-трех дней у артиста появилась ноющая боль и он все-таки пошел в больницу. Оказалось, что несильное падение привело к более чем серьезным травмам. Как рассказал Григорий «СтарХиту», врачи сделали рентгеновский снимок и обнаружили, что у артиста сломано четыре ребра и задето легкое. Григория положили в клинику, прописали постельный режим. Однако уже сегодня, 19 мая, Лепс был на концерте в честь юбилея поэта Михаила Гуцериева в Кремлевском дворце.

«Упал в ванной, поскользнулся. Сначала не понял, что есть последствия. Но потом стало побаливать, обратился к врачам. Оказалось, что сломаны четыре ребра, немного задето легкое. А теперь я сбежал из больницы, - признался «СтарХиту» Лепс, - подписал бумаги и приехал. Были у меня переломы и раньше. В детстве руку ломал. А вот с головой как-то все время везло».

Врачи уверены, что у Григория все будет хорошо, и никаких особенных опасностей его неожиданная травма здоровью не принесет. Однако предупредили, что заживать, срастаться ребра будут не меньше, чем две недели. Григорий, подписал необходимые бумаги, чтобы выезжать из больницы на выступления. Но отпев свой номер, Лепс вернулся в больницу, чтобы наблюдаться в стационаре столько, сколько ему позволяет рабочий график. Судя по всему, чувствует себя артист хорошо. Потому что в понедельник, 21 мая, Лепс выступит с давно запланированным сольным концертом в Ташкенте.



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