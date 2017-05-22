Инспекторы ГИМС ловят в Хакасии нарушителей на водном транспорте

С начала открытия сезона навигации в Хакасии госинспекторы по маломерным судам (ГИМС) регулярно проводят рейды и патрулирования, желая поймать нарушителей.

Инспекторы отмечают, что судовладельцы Хакасии довольно дисциплинированы, с начала открытия сезона навигации, с 29 апреля, зарегистрировано всего 7 нарушений. У четырех судовладельцев отсутствовала государственная регистрация маломерного судна, двое не прошли обязательное освидетельствование судна на годность к плаванью. Нарушители заплатят штраф от 500 до 1500 рублей.

При выходе на воду при себе всегда нужно иметь судовой билет, удостоверение судоводителя. В случае отсутствия судового билета, необходимо иметь документы подтверждающие право собственности на судно, доверенность, либо их копии, заверенные в нотариальном порядке, которые по требованию государственного инспектора вы обязаны предъявить на проверку. Один судоводитель таких документов при себе не имел, теперь его маломерное судно будет помещено на штрафстоянку.

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