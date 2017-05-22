На чемпионате в Хакасии волонтеры Победы помогли особенным спортсменам

На стадионе "Саяны" прошел открытый региональный чемпионат по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях поучаствовали команды и спортсмены Хакасии и Сибирского федерального округа. Активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» помогали людям с ограниченными возможностями здоровья в передвижении и регистрации, поддерживали их на соревнованиях, сообщается на сайте правительства РХ.

- Смелость, целеустремленность и упорство, с которым спортсмены преодолевают препятствия, воодушевляют, - отметила руководитель Хакасского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Юлия Даренская. - На один день наши волонтеры стали частью огромной душевной компании, зарядились положительными эмоциями и нашли новых друзей.

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