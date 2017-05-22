Ода небольшому спортзалу

В посёлке Усть-Абакан 18 мая открыли новый борцовский зал для местной детворы. Он расположился в подвале одного из магазинов. Не дворец спорта, конечно, но теперь двум-трём десяткам местных пацанов есть чем заняться в свободное время.

— Для меня это, собственно, самое главное. Ребята не будут после уроков на улице болтаться, ко мне в секцию пойдут, — рассказывает тренер Александр Сергеев.

Прежде он тренировал местных сорванцов в школе.

— Зал там был четыре на пять метров, не больше. В процессе борьбы бросил одного и в другого обязательно попал. Неудобно было из-за тесноты. Поэтому многие уходили. Теперь же в новый зал ученики возвращаются, — радуется Сергеев.

Тренерская работа для него хобби, кормит его другая профессия. Потому и денег с детворы за тренировки Александр не берёт. Хотя в будущем какая-то плата наверняка появится. Нужно же экипировку на что-то покупать, да и зал содержать в порядке надо.

Борцовский зал открыли в районе Усть-Абакана, который местные называют «кулацкий». Видимо, из-за коттеджей, которые громоздятся на окраине посёлка. Никаких других спортивных залов там просто нет. А детей много. Потому и пошёл навстречу тренеру и другим предпринимателям-энтузиастам, решившим открыть борцовский зал, бизнесмен Евгений Вакулин, он выделил помещение.

— Собрали актив «Единой России». Распределили кто что будет делать. И за два месяца создали всё, что вы видите, — кратко излагает историю вопроса Вакулин. Видно, что публичность и внимание ему чужды. Поэтому предприниматель мало говорит о своей заслуге, но старательно перечисляет всех, кто помог ему в добром деле. Открытию зала Евгений рад ещё и потому, что теперь там будет заниматься его сын.

К созданию зала руку приложили многие. Из местных десятка полтора-два человек. Без поддержки минспорта республики и районной власти тоже, конечно, не обошлось. Каждый внёс свою лепту.

— Это первый спортивный зал по месту жительства в Усть-Абакане, так мы его называем. Сейчас работаем над тем, чтобы открыть второй. С таких залов и начинается массовый спорт, — отмечает глава района Елена Егорова и опять благодарит всех, кто приложил руку к открытию спортивной точки.

В их числе и секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Комаров.

— Уверен, что в будущем отсюда выйдут чемпионы, которыми мы будем гордиться, — говорит Комаров на церемонии торжественного открытия.

А те самые будущие чемпионы пяти — десяти лет стоят рядом и шепчутся о чём-то своём. Громкие слова взрослых, облечённых властью, пока пролетают мимо ушей мальчишек. В голове лишь одна мысль: «Быстрее на тренировку!»

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