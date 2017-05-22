Подражая героине фильма, шестилетняя девочка в Кузбассе выпрыгнула из окна с зонтиком

Случилось это в тот момент, когда никого из взрослых дома не оказалось. Упавшую с высоты девочку обнаружили случайные прохожие.

В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту падения шестилетней девочки из окна многоэтажки. Травмированного ребёнка у дома обнаружили случайные прохожие 18 мая. Люди вызвали скорую и полицию. Потерпевшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сейчас её жизни ничего не угрожает, сообщает следственное управление по Кузбассу.

Примечательно, что на месте падения ребёнка следователь обнаружил зонт в раскрытом виде, спицы были вывернуты вверх. По предварительной информации, девочка живёт с дедушкой и бабушкой. В тот день она находилась под присмотром деда. В то время, когда мужчина ненадолго оставил внучку дома одну, она обула туфли, взяла зонт и решила полетать. Такой способ полётов, как предполагают следователи, девочка увидела в одном из фильмов.

В рамках проверки следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии.

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