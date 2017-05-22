Подростки-воришки сбежали из Абакана в Красноярск

22.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Разыскивать парней полицейские начали 8 мая. Сейчас подростки доставлены в столицу Хакасии.

Две недели назад полицейские объявили о розыске двух подростков из Абакана. Юноши 2000 и 2001 годов рождения 8 мая самовольно ушли из учебного учреждения открытого типа в столице Хакасии.  найти беглецов удалось в Красноярске. Парни уже доставлены в Абакан. Подростки подозреваются в совершении нескольких денежных краж  из аптек и магазинов Абакана и Красноярского края. Приятели состоят на учёте в отделении по делам несовершеннолетних.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 3 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,233