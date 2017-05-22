Подростки-воришки сбежали из Абакана в Красноярск

Разыскивать парней полицейские начали 8 мая. Сейчас подростки доставлены в столицу Хакасии.

Две недели назад полицейские объявили о розыске двух подростков из Абакана. Юноши 2000 и 2001 годов рождения 8 мая самовольно ушли из учебного учреждения открытого типа в столице Хакасии. найти беглецов удалось в Красноярске. Парни уже доставлены в Абакан. Подростки подозреваются в совершении нескольких денежных краж из аптек и магазинов Абакана и Красноярского края. Приятели состоят на учёте в отделении по делам несовершеннолетних.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







