Полуобнажённая девушка на надувном фламинго устроила фотосессию в саратовской луже

Так модель хотела привлечь внимание к проблеме разбитых дорог в городе, а ещё порадовать прохожих.

В сети появилось видео, как девушка в красном купальнике и шляпе улеглась на надувного фламинго и стала позировать фотографу. При этом резиновую птицу усадили в огромную лужу. позже выяснилось. что такое представление устроила стилист и модель Анна Москвичева. Оказалось, что таким способом жительница Саратова выразила протест против разбитых улиц города, сообщает информагентство «Версия-Саратов».

Модель отметила, что лужи в Саратове повсеместно, ходить и ездить — сложно. Вот и решила девушка так бороться с проблемой. По словам Анны, прохожие положительно отнеслись к её задумке: фотографировали и снимали модель на видео. Отрицательных отзывов в свой адрес девушка не услышала, поэтому решила, что обязательно ещё раз устроит что-то подобное.

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