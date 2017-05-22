Предполагаемый убийца российского летчика получил срок в Турции

Предполагаемый убийца российского пилота Су-24 Олега Пешкова Алпарслан Челик приговорен в Турции к пяти годам заключения за незаконное владение оружием, сообщил его адвокат.

Адвокат отметил, что расследование по делу о причастности Челика к гибели российского летчика продолжается, передает РИА «Новости».

В феврале защитник заявил, что Челик не может быть выдан России до тех пор, пока у Анкары не будет стопроцентных доказательств его вины.

Российский Су-24 был сбит истребителями F-16 ВВС Турции в Сирии на границе с Турцией 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться, однако спускавшегося на парашюте пилота Олега Пешкова расстреляли в воздухе боевики.

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