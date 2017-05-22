Россия и Турция подписали заявление о снятии ограничений в торговле

22.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вице-премьеры России и Турции Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

На церемонии также присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым, передает РИА «Новости».

 В начале мая Дворкович говорил, что Россия и Турция пришли к комплексному решению о снятии ограничений на поставки продовольствия, это касается в том числе и российского зерна.

3 мая президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган провели встречу в Сочи. Одной из тем стало снятие торговых ограничений, также большое внимание было уделено сирийскому вопросу и в целом отношениям двух стран.

 

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