Сестра Фриске уличила Шепелева в продаже части имущества семьи звезды



Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья отрицает данные о погашении внушительной части долга перед «Русфондом».

Благотворительная организация ранее объявила о том, что наследники артистки якобы перевели на счет семь миллионов 980 тысяч рублей. Представитель «Русфонда» пояснил, что эти средства были получены в результате реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Фриске. Как уточняет портал «Дни.ру», речь идет об участке земли и особняке в Истринском районе Московской области. Этот особняк строил для певицы и их сына телеведущий Дмитрий Шепелев.

Однако Наталья утверждает, что никакое имущество семья не продавала.

«Если Дмитрий продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо. Не знаю, мы ничего не продавали. У нас идут судебные разбирательства», – заявила она изданию StarHit.

При этом сам Шепелев отказался от комментариев и попросил по всем вопросам обращаться к «Русфонду».

Как сообщал Пятый канал, ранее суд принял сторону «Русфонда», потребовавшего от родственников Фриске вернуть 21 миллион рублей. Эти деньги, по словам представителей организации, деньги были собраны на лечение, но близкие артистки якобы присвоили их себе. Суд принял сторону «Русфонда».

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.



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