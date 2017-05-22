Школы Хакасии готовы к ЕГЭ

В этом году 2150 выпускников 11-х классов будут сдавать единый государственный экзамен, а также 5191 девятиклассник будет сдавать четыре выпускных экзамена. В регионе организовано 17 пунктов проведения экзаменов, все аудитории оснащены камерами видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ, в этом году массово будут применены новые технологии в организации экзаменов. Это печать и сканирование контрольных измерительных материалов прямо в аудиториях пункта проведения ЕГЭ. После того как бланки будут отсканированы их направляют в Региональный центр обработки информации на проверку. Предполагается, что все эти меры позволят избежать утечки материалов ЕГЭ и сделать экзамены максимально объективными и честными.

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