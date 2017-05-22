Уголь под углом экологии

19 мая на одном из перспективных участков Бейского каменноугольного месторождения добыта миллионная тонна угля. С трудовым достижением коллектив Майрыхского разреза поздравил глава Хакасии Виктор Зимин.

Поблагодарив угольщиков за важный производственный результат, Виктор Зимин сказал:

— Майрыхский, Аршановский и другие новые разрезы Бейского каменноугольного месторождения — это молодые предприятия с большим потенциалом. Это одна из точек экономического роста Хакасии. И для того, чтобы их потенциал был раскрыт, необходимо интенсивное развитие железнодорожной транспортной инфраструктуры: строительство мостов, станций, вторых путей, тоннелей на южном ходе Транссибирской магистрали. Поддержка федерального центра в решении этой задачи стала одним из важнейших результатов работы делегации республики на Красноярском экономическом форуме. Хакасия получит не только многомиллиардные инвестиции, дополнительные доходы в бюджет, новые рабочие места, но и решение вопросов экологической безопасности с учётом перевода основного объёма грузоперевозок на железную дорогу. Мы предъявляем особые требования к экологии. Для меня как главы региона это принципиальная позиция. Поскольку от экологической составляющей зависит комфорт и безопасность жителей республики.

При этом глава Хакасии особо подчеркнул, что Майрыхский разрез сегодня многим показывает пример, как надо проводить природоохранные мероприятия. Речь идёт и о работе очистных сооружений, и о мероприятиях по озеленению территории, и о вкладе предприятия в ремонт и обслуживание автомобильных дорог.

Кроме того он отметил, что к угольной компании проявляют интерес крупные федеральные университеты. В частности, заявку на стажировку и трудо­устройство своих выпускников уже направил старейший и престижнейший горный университет Санкт-Петербурга.

В этом году на Майрыхском разрезе ставят цель добиться очередного увеличения объёмов производства — 1,5 миллиона тонн угля.

— Сегодня на разрезе трудится около 200 человек. Но уже в следующем году численность рабочих мест и специалистов, задействованных на производстве, будет увеличена до 400, — поделился планами директор угольной компании «Разрез Майрыхский» Виктор Козьмин. — И очень важно, чтобы на предприятии был задействован кадровый потенциал республики, в том числе Алтайского района. Впереди много новых задач, в решении которых мы готовы к конструктивному взаимодействию с республикой.







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