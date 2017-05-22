В Черногорске поймали двух рецидивистов

Речь идёт о водителях, которые повторно сели за руль пьяными. Теперь им грозит уголовная ответственность.

С 19 по 21 мая в Черногорске прошли массовые проверки водителей. Полицейские задержали 10 рулевых в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них отказались проходить тест. А двое и вовсе уже не первый раз разъезжали под градусом.

Оба “повторника” задержаны 19 мая. Первого водителя, который управлял отечественным автомобилем, полицейские остановили ночью на улице Советская в Черногорске. У мужчины имелись внешние признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и нарушение речи. Результаты освидетельствования оказались не в пользу рулевого. Выяснилось, что водитель ранее был осуждён за отказ от прохождения теста на опьянение.

Позже наряд “Росгвардии” задержал водителя мотоцикла на улице Садовая. У мужчины также имелись явные признаки опьянения. Тест подтвердил догадки. Раньше рулевой также попадался за нетрезвую езду.

Повторникам грозит уголовная ответственность. Всего с начала года на дорогах Черногорска адержано 50 водителей-рецидивистов.

Руководитель черногорской госавтоинспекции Валерий Курдюмов отмечает, что по вине пьяных водителей с начала года в городе произошло три ДТП.

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