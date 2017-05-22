В Красноярском крае два рыбака утонули, один пропал

Искать мужчин стали после того, как их товарищ сообщил в полицию, что трое друзей отправились на рыбалку и не вернулись.

В Красноярском крае ищут пропавшего рыбака. Трагический случай произошёл на реке Тея в Северо-Енисейском районе, пишет "Интерфакс". Известно, что трое товарищей в пятницу отправились на рыбалку и не вернулись. Знакомый мужчин, житель посёлка Тея, забеспокоился и рассказал обо всём полицейским.

Правоохранители выяснили, что дин из местных жителей видел на реке поврежденную и перевернутую лодку. Тогда были созданы специальные поисковые группы, в которые вошли полицейские, спасатели и жители посёлка.

Удалось обнаружить тела двух пропавших рыбаков без признаков насильственной смерти. Третий мужчина не найден, его поиски продолжаются.

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