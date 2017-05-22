В МВД сообщили о сокращении числа выдворенных из России иностранцев на 51,2%

Число выдворенных из России иностранцев и лиц без гражданства в 2016 году сократилось на 51,2% и составило 55 190 человек. Такие сведения RT предоставили в МВД России.

Отмечается, что в 2016 году по сравнению c 2015 в России было выявлено на 30% меньше правонарушений в сфере миграции — 1 555 511 случаев. Также в прошлом году вынесено на 20% решений о наложении штрафов, их количество составило 1 464 171.

В МВД полагают, что этому способствовала работа ведомства, включая принятие решений о неразрешении въезда иностранцам в Россию и упрощение правил пребывания и труда для граждан государств-членов Евразийского экономического союза.

RT

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