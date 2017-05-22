В МВД сообщили о сокращении числа выдворенных из России иностранцев на 51,2%

22.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Число выдворенных из России иностранцев и лиц без гражданства в 2016 году сократилось на 51,2% и составило 55 190 человек. Такие сведения RT предоставили в МВД России.

Отмечается, что в 2016 году по сравнению c  2015 в России было выявлено на 30% меньше правонарушений в сфере миграции — 1 555 511 случаев. Также в прошлом году вынесено на 20% решений о наложении штрафов, их количество составило 1 464 171.

В МВД полагают, что этому способствовала работа ведомства, включая принятие решений о неразрешении въезда иностранцам в Россию и упрощение правил пребывания и труда для граждан государств-членов Евразийского экономического союза.

 RT

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,258