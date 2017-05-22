В Саяногрске открылась мемориальная доска имени Героя России Сергея Медведева

Памятная доска размещена на фасаде средней школы № 3, которая носит имя героя-пограничника, трагически погибшего 21 мая 2005 года.

В торжественном митинге с привлечением почётного караула Абаканского местного гарнизона приняли участие сотрудники Управления ФСБ России по Хакасии, представители Хакасской региональной общественной организации «Ветераны пограничной службы», республиканской общественной организации ветеранов госбезопасности «Ветеран», администрация Саяногорска и учащиеся школы. Сергей Медведев родился в семье пограничника в 1970 году и всю жизнь посвятил пограничной службе. Подвиг, за который Сергей Медведев удостоен высокой награды «Герой России» старший лейтенант совершил в августе 1994 года во время охраны таджикско-афганской границы. Афганские моджахеды атаковали пост боевого охранения «Тург» 12-й пограничной заставы. Своевременно разгадав замысел противника, Медведев усилил боевые позиции, прикрывавшие подступы к единственной дороге и тропе, ведущей на заставу. Три часа офицер мужественно руководил боем. Рискуя жизнью, постоянно находился на самом опасном направлении, личным примером и отвагой вдохновлял солдат. Даже когда был тяжело ранен — осколки попали в ноги, грудь, голову и живот, не покинул пост, продолжая руководить боем до прибытия группы усиления из состава резерва. В 1994 году Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга старшему лейтенанту С.Ю. Медведеву присвоено звание Герой Российской Федерации. В 2004 году уволен в запас. Являлся одним из соучредителей благотворительной общественной организации «Герои России». Трагически погиб 21 мая 2005 года, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РХ.

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