В Хакасии активизировались лже-сотрудники Пенсионного фонда

В региональное Отделение ПФР вновь стали поступать жалобы от населения республики на визиты незнакомцев, называющих себя «сотрудниками Пенсионного фонда».

По рассказам обеспокоенных жителей Хакасии поквартирный обход совершают молодые люди 30 – 35 лет, которые просят, а иногда и требуют предоставить личные документы – паспорт и свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Неизвестные используют двусмысленные формулировки, убеждая граждан заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на размещение в нём средств пенсионных накоплений.

- Мы ещё раз обращаем внимание жителей республики, что такая форма работы с населением, как поквартирный обход, сотрудниками Пенсионного фонда России не применяется, – говорит заместитель управляющего Отделением ПФР по Хакасии Николай Дурасов. – Выезд на дом может быть совершён только по заявлению самого гражданина, который не имеет возможности самостоятельно добраться до Управления ПФР. При этом дата и время визита оговариваются заранее.

Получить консультацию о порядке перевода и размещения средств пенсионных накоплений жителям Хакасии можно по телефонам горячих линий территориальных управлений ПФР по месту жительства:

Абакан - (8-390-2) 229-444

Саяногорск - (8-390-42) 6-45-69

Черногорск - (8-390-31) 2-45-51

Алтайский район - (8-390-41) 2-81-26

Аскизский район - (8-390-45) 9-16-78

Бейский район - (8-390-44) 3-12-71

Боградский район - (8-390-34) 9-19-20

Орджоникидзевский район - (8-390-36) 2-25-09

Таштыпский район - (8-390-46) 2-16-41

Усть-Абаканский район - (8-390-32) 2-04-74

Ширинский район - (8-390-35) 9-20-03

или в Отделении ПФР по Хакасии: 8(390-2) 229-555.

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