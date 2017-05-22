В Хакасии лже-сотрудник Роспотребнадзора собирал деньги на лекарства от туберкулёза

22.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам следует проявить бдительность: сотрудники Управления Роспотребнадзора по Хакасии сбором денег не занимаются. Даже на благие цели.

Выявлен случай обращения неизвестных лиц к хозяйствующему субъекту от имени должностного лица Управления с просьбой оказать материальную помощь для покупки медикаментов в связи с ухудшением ситуации по туберкулезу. При возникновении подобных ситуаций в надзорном ведомстве порекомендовали обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности. В Управлении для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан Республики Хакасия работает «горячая линия» 8 (3902) 34-36-14, где можно задать вопросы и проконсультироваться. Информацию о телефонах и адресах территориальных отделов Управления можно найти на нашем официальном сайте http://19.rospotrebnadzor. ru.

 

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