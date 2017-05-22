В Хакасии оценят доступность медицинской помощи

Этим займутся представители партии "Единая Россия". Такой же мониторинг пройдёт во всех регионах страны.

Участники мониторинга оценят и качество оказания медицинской помощи и её доступность для жителей Хакасии. Социальное исследование состоится в рамках партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее".

Кроме того, уже в действующий проект по итогам исследований включат перечень новых направлений. Например, расширение выездных форм работы, особенно в малых сёлах, совершенствование службы "скорой помощи". Как отмечается в сообщении регионального отделения партии, на сборку новых машин службы "03" из российского бюджета выделено 3 миллиарда рублей.

Также среди требований проекта — расширение программы «Земский доктор», разработка параметров социального пакета для выпускников медицинских вузов и колледжей, устраивающихся на работу в сельскую местность.

Разрабатывается и новые подпроекты - «Земская сестра» и «Земский фельдшер». Своё воплощение они получат в каждом российском регионе.

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