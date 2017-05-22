В Хакасии пьяный уролог ножкой от стула убил хирурга

Коллеги распивали спиртное, что-то не поделили и застолье закончилось кровавой расправой. Обвиняемый заключён под стражу.

По предварительным данным, вечером 19 мая в гости к 56-летнему врачу-хирургу черногорской больницы №1 пришёл его коллега, 37-летний уролог, работавший в том же медучреждении. Приятели стали выпивать, но во время застолья, в пьяном споре, что-то не поделили. Врачи начали драться, во время потасовки уролог ножкой от сломанного стула несколько раз ударил своего коллегу по голове. От полученных травм хирург скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Черногорскому врачу предъявлено обвинение, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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