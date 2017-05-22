Виктор Зимин создаст в Хакасии управление по молодежной политике

Об этом глава республики заявил на встрече с представительницей активной молодежи Хакасии Кристиной Дельвер. Виктор Зимин подчеркнул, что будет лично контролировать новое управление.

Департамент молодежной политики министерства экономики Хакасии отправлял Кристину Дельвер на стажировку в Москву. Во время стажировки девушка познакомилась с руководителями союза молодежи и получила право быть общественным представителем Российского союза молодежи в своём регионе. "Мы должны показать, что молодежь готова к серьезным проектам, что мы готовы развивать молодежную политику в Хакасии. Нам нужно будет провести в республике три проекта российского союза молодежи. Мы уже начали активно работать в этом направлении", — подчеркнула Кристина Дельвер.

Виктор Зимин отметил, что динамика жизненных позиций молодёжи по разным направлениям в Хакасии очень высока. По мнению руководителя, очень важно в таких движениях обозначить настоящих лидеров, какой является Кристина Дельвер. "Власть республики заинтересована процессом адаптации молодежи в социальной среде. Сегодня главное – это реализовать себя, быть сопричастными к большим делам. Чтобы каждый в полной мере чувствовал себя гражданином страны. Наконец, чтобы власть была полезной для молодых людей. Сейчас прорабатываются вопросы, я тоже консультируюсь со специалистами. Задача такая: в республике должно появиться отдельное управление по молодежной политике. Оно будет на моем личном контроле", — заявил глава Хакасии.

"Если мы не передадим свой опыт, то к власти придут люди с пустыми амбициями. Этот год я объявил Годом молодежи. Я хочу, чтобы он был связан с конкретной реформой. Чтобы молодежь по-другому чувствовала себя в родной республике", — подчеркнул Виктор Зимин.

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