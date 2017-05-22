Выявленные дефекты на тепловых сетях Абакана устранят в течение недели

Гидравлические испытания выявили около 50 ненадежных участков на тепловых сетях столицы Хакасии.

Напомним, гидравлические испытания на тепловых сетях Абакана закончились в минувшие выходные. Благодаря проверке трубопроводов на прочность и плотность специалистам Южно-Сибирской теплосетевой компании удалось выявить около полусотни слабых мест на тепловых сетях.

Как сообщает пресс-служба Абаканского филиала Сибирской генерирующей компании, нынешние гидравлические испытания трубопроводов стали самыми масштабными за последние десять лет. Их проведение было вызвано необходимостью выявить максимальное количество ветхих участков сетей именно летом, а не зимой.

На магистральных тепловых сетях произошло два порыва – на улице Пушкина и в районе транспортного кольца на Абаканвагонмаш. Сейчас специалисты ЮСТК завершают работы по восстановлению целостности этого участка тепломагистрали. Предполагается, что ограничение движения на въезде в Абакан будет снято в ближайшие дни.

На внутриквартальных теплосетях гидравлические испытания выявили около 50 порывов. Это, по словам специалистов, очень неплохой результат, ведь удалось заблаговременно обнаружить несколько потенциально аварийных отрезков сетей. Так, в районе улицы Пушкина бригада ЮСТК извлекла из изъеденного ржавчиной трубопровода груду булыжников разной величины.

Как и ожидали специалисты, самой распространенной причиной порывов стала коррозия металла трубопроводов. В минувшие выходные ремонтные бригады ЮСТК уже устранили 9 самых серьезных повреждений в разных районах города, заменив в каждом случае по нескольку метров коррозийных трубопроводов.

Энергетики рассчитывают устранить все выявленные дефекты в течение текущей недели.

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