Абакан украсят тысячи новых цветов

23.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня работники Спецавтобазы ЖКХ приступили к посадке цветов на Театральной площади. А всего на улицах города будет высажено 145 тысяч бархатцев, сальвий, агератумов и других растений.   

С сегодняшнего дня в Абакане стартовала цветочная кампания.  В скверах и парках города планируется высадить около 50 тысяч цветов. Как отметила агроном СпецавтобазыЖКХ Валентина Мягкая,  клумбы Театральной площади украсят желтые бархатцы, красная сальвия и голубой агератум – своеобразная стилизация под хакасский орнамент. В районе детского парка «Орленок» в оформлении четырех цветочных клумб будут использованы геометрические фигуры. Снова пышной цветовой гаммой расцветут клумбы по улице Щетинкина. А вот на клумбах на въезде в город со стороны аэропорта высадят более высокие цветы, например, душистый табак. Новые клумбы появятся в сквере «На Крылова», сообщается на сайте городской мэрии.

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