Абаканские автобусники повысили цены за проезд

Жители столицы Хакасии обратились в редакцию газеты «Хакасия» с жалобами на повышение стоимости проезда в некоторых автобусах.

Как уверяют возмущенные пассажиры, цены повысились с 16 до 18 рублей в автобусах с надписью «Семенов».

Заместитель начальника управления коммунального хозяйства и транспорта администрации Абакана Юрий Воронин пояснил, что с 1 мая установлено 7 новых маршрутов, на которых индивидуальные предприниматели согласно федеральному законодательству имеют право самостоятельно устанавливать тарифы.

- Администрация города повышения цен на проезд в этих автобусах не контролирует и не проверяет. Претензии пассажиры могут направлять в антимонопольную службу или в Госкомтарифэнерго, - добавил Юрий Воронин.

Представитель одного из пассажироперевозчиков подтвердил, что на некоторых маршрутах действительно поднялась цена за проезд до 18 рублей.

На муниципальных автобусах и троллейбусах цена останется прежней до 31 декабря.

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