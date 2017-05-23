ЕГЭ по иностранному языку в 2017 году – подготовка к контрольной аттестации на сайте ege-merlin.ru

Совсем скоро начнутся долгожданные летние каникулы. Многие школьники уже планируют свой отдых и досуг. Одиннадцатиклассники же стоят на пороге новых испытаний. Совсем скоро им предстоит пройти финальную аттестацию по базовым и выборочным общеобразовательным дисциплинам.

Результаты этого тестирования послужат вступительным экзаменом в высшие учебные заведения. Каждый выпускник готовится к новому этапу своей жизни, и для этого ему необходимо запастись большим багажом знаний по различным школьным дисциплинам. Нынешний школьный курс обучения устроен таким образом, что за максимально сжатые сроки ученик получает максимум информации. Это создает огромную нагрузку на неокрепший детский организм.

Как итог – появляются пробелы в знаниях, которые нужно срочно восполнить, чтобы успешно окончить школу. Можно попробовать усердно заниматься на дому. Но для этого необходимо иметь колоссальную выдержку и быть самоорганизованным. Многие родители выпускников всерьез обеспокоены вопросом помощи своему ребенку. Они видят и понимают, в какой непростой ситуации находятся их дети. Чтобы помочь одиннадцатикласснику, в этот важный для него период, необходима поддержка опытного и профессионального педагога.

Такой преподаватель найдет подход к ребенку и обеспечит ему нужные знания для успешного контрольного тестирования. Жителям столицы однозначно повезло – в Москве вот уже семь лет успешно работает учебный центр, который предоставляет курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в Москве Merlin. Высококлассные педагоги готовят выпускников к итоговой проверке знаний, гарантируя высокие результаты. Также детям обеспечена поддержка психолога, который учит их побеждать стресс, нередко сопровождающий сдачу экзаменов. Самым популярным среди выбранных предметов является иностранный язык. Подготовка учеников в нашем центре проходит на самом высоком уровне.

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