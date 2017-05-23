Грозовой фронт и упавшее дерево оставили без света жителей трёх населённых пунктов Хакасии

23.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ЧП произошли накануне в Богословке, Аеве и Аскизе.

21 мая из-за грозового фронта электроснабжение было нарушено в Аскизе (количество объектов, пострадавших из-за аварии на электросетях, не сообщается). Спустя два часа свет в дома аскизцев подали. В аале Аев 35 частных жилых домов с населением 96 человек, ФАП и школа также были отрезаны от электричества из-за непогоды. 22 мая в 02:30 по местному времени населённый пункт запитан по резервной линии от дизель-генератора, а в 19:52 ремонтные работы электрики завершили.

Вчера, 22 мая, в 21:57 произошло нарушение электроснабжения в Богословке муниципального образования Саяногорск. Под отключение попали 105 частных жилых домов с населением 237 человек. ЧП произошло из-за упавшего на провода дерева. В 03:10 23 мая ремонтные работы на электросетях завершены, электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщается в оперативной сводке МЧС России по РХ.

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