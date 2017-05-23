И.о. министра культуры Хакасии вошла в состав координационного совета по культуре при федеральном ведомстве

Накануне и.о. министра культуры Хакасии Светлана Окольникова вернулась из рабочей поездки в Рязань. Именно там с 11 по 15 мая прошло XXIV заседание координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ. Участие в заседании приняли глава ведомства Владимир Мединский, руководители министерств и ведомств из 83 регионов.

Координационный совет по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации является ключевым органом по разработке основных направлений государственной политики в сфере культуры и ее реализации в субъектах.

Председателем координационного совета является министр культуры Владимир Мединский, членами совета – руководители органов исполнительной власти субъектов в сфере культуры. Состав президиума утверждается ежегодно, в него входят по одному представителю от каждого федерального округа.

Светлана Окольникова во второй раз вошла в состав президиума координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ от Сибирского федерального округа.

В этот раз главными темами заседания стали: развитие учреждений культуры в малых городах и селах, создание многофункциональных культурных центров и подготовка кадров.

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