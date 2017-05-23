Игра в прятки с приставом закончилась для жителя Хакасии штрафом

Житель Аскизского района улёгся под кровать в надежде не встретиться с приставом, но незваный гость мужчину всё-таки нашёл.

Житель Аскизского района рассмешил пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Представителю власти нужно было привести мужчину в суд. Пристав отправился в гости к сельчанину, но обитатели дома заявили, что нужного человека в доме нет.

Исходя из опыта подобных ситуаций, судебный пристав начал осматривать жилое помещение, его внимание привлекла последняя комната, где находилась кровать. Под кроватью лежал мужчина. которому и нужно было явиться в суд. На вопрос пристава, что вы здесь делаете? Сельчанин крепкого телосложения ответил: "Просто лежу".

За воспрепятствование законной деятельности должностного лица на любителя играть в прятки составлен протокол. Мужчине грозит штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей.

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