Mail.Ru Group наградит лишенного приза из-за гражданства России программиста

Компания Mail.Ru Group пообещала взять на себя выплату приза в размере 12 тыс. фунтов стерлингов российскому программисту Владимиру Игловикову, вошедшему в число победителей британского конкурса Data Science Challenge.

«Mail.Ru Group выплатит Владимиру Игловикову 12 тыс. фунтов стерлингов – столько ему полагалось за второе место», – заявил ТАСС представитель Mail.Ru Group.

В компании заявили, что «в IT-сфере не должно быть национальностей и границ».Представитель Mail.Ru Group уже связался с победителем и сообщил о решении компании.

Ранее во вторник Игловиков, который не получил причитающийся ему приз в 12 тыс. долларов из-за российского гражданства, рассказал, что организаторы британского конкурса обещали ему изменить эту дискриминационную часть правил, но обещание свое не выполнили, передает RT.

По словам Игловикова, он читал правила конкурса и знал, что граждане стран, рейтинг проникновения коррупции которых согласно Transparency International составляет 37 и ниже, не могут претендовать на денежный приз.

«Тут можно много рассуждать про странные критерии, которые выбрали организаторы, почему был использован именно рейтинг 2014 года, насколько он адекватен», – сказал Игловиков, добавив, что применение подобных критериев для оценки научных достижений является неправильным.

«Во время Skype-интервью с организаторами и представителями DSTL мы задали вопрос про этот дискриминационный кусок правил. Был получен ответ, что это все временно и правила будут изменены», – сообщил Игловиков, но условия конкурса так и не изменили.

По мнению Игловикова, если бы приз не смогла получить какая-либо страна ЕС, все могло быть по-другому.

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