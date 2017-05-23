Москва не исключила ответа на изъятие США дипломатической собственности

Москва может предпринять ответные меры в связи с изъятием США российской дипломатической собственности, заявил советник-посланник посольства России в США Денис Гончар.

По его словам, Вашингтон предупрежден о возможных ответных мерах, передает РИА «Новости».

Москва настаивает на возвращении собственности, Госдеп же «по инерции» связывает решение этой проблемы с «предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства», сообщил Гончар. Российская сторона считает такой подход «неуместным», так как Москва никакую собственность США не отбирала.

Гончар выразил надежду на конструктивное решение проблемы, заявив однако, что в противном случае Россия будет вынуждена предпринять меры «в отношении американской дипсобственности», действуя по «принципу взаимности», который принято использовать в таких случаях.

«Но это был бы не наш выбор», - сказал дипломат..

Речь идет о двух зданиях и прилегающих к ним территориях для отдыха. Уходящая администрация Барака Обамы лишила российских дипломатов доступа к этим объектам в конце декабря 2016 года. Тогда же 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Поводом стали обвинения в адрес россиян в разведдеятельности.

Гончар также рассказал о работе американских компаний в России. По его словам, хотя торгово-экономическое сотрудничество России и США всегда был невысоким (а сейчас снизился еще сильнее), американские компании не собираются уходить из России. При этом их работа не получает широкую огласку.

В 2016 году торговля с Россией составила 20,3 млрд долларов, менее 0,5% внешнеторгового оборота США. Гончар в значительной степени винит в этом предыдущую американскую администрацию.

При этом в «реальном секторе», по словам дипломата, «запущено около 10 проектов с участием американского бизнеса».Он сообщил, что Goldman Sachs и JP Morgan Chase приняли участие в первичном размещении акций «Детского мира».

В 2017 году Россия ожидает, что из США на Петербургский международный экономический форум прибудет более представительная делегация, чем в прошлом, хотя и в 2016 году на ПМЭФ было около 60 участников от американских корпораций, в том числе Exxon, Google, Boeing, PepsiCo, Visa.

При этом Москва «не слышала», что Белый дом намерен и дальше практиковать «прессинг» в отношении собственных предпринимателей «в контексте ПМЭФ».

«Что же касается администрации (США), то, насколько мы знаем, на форуме в Санкт-Петербурге она будет представлена», - сказал Гончар.

По его мнению, «деловикам некомфортно в условиях отсутствия официального диалога». Гончар подчеркнул, что Россия всегда стремилась к нормализации отношений с США, даже с учетом санкций. Он считает, что «сильная экономическая «подпорка» будет не лишней в диалоге Москвы и Вашингтона.

Как указывали в прошлом году в Госдуме, занимавший тогда пост президента США Барак Обама сделал все, чтобы на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) никто не приехал, но его попытки провалились.









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