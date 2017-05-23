Омоновец из Хакасии стал третьим на чемпионате в Сибири

Полицейский (боец) ОМОНа отдела росгвардии по Хакасии младший сержант полиции Василий Ощенков занял почетное третье место на чемпионате Сибирского Федерального округа по греко-римской борьбе.

Соревнования состоялись накануне в Красноярске. показать свои силы и умения в Академию борьбы им. Д.Г. Миндиашвили приехали спортсмены из большинства регионов Сибири – Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Иркутской, Кемеровской и Омской областей, Хакасии и других.

представитель нашей республики Василий Ощенков выступал в весовой категории до 85 кг. Омоновец продемонстрировал хорошую физическую подготовку, но в финальных схватках уступил победу более опытным спортсменам из Красноярского края (Ваагу Маргаряну) и Новосибирской области (Дмитрию Долженко), которые в итоге заняли первое и второе места соответственно.

Сильнейшие борцы также были определены в весовых категориях: 59, 66, 71, 75, 80, 89 и 130 кг. По итогам соревнований победителей и призеров наградили грамотами и медалями соответствующих степеней.

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