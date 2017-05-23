Планы Хакасии одобрили на Бассейновом совете

23.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Водоохранные мероприятия, планируемые к реализации в Хакасии в 2018-2020 годах за счет средств федерального бюджета, рассмотрены на заседании Бассейнового совета Енисейского бассейнового округа в Красноярске.

Мероприятия в области водных отношений, разработанные в Хакасии, признаны эффективными и актуальными всеми членами совета. Финансируются из федеральной казны работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, расчистке русел рек, установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Реализация мероприятий направлена на повышение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, увеличение надежности гидротехнических сооружений и охрану водных объектов от загрязнения, - подчеркнул исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Алексей Сиорпас.

Напомним,  в Хакасии в текущем году проведен капитальный ремонт дамбы на левом берегу реки Абакан в деревне Луговая Аскизского района и комплекса гидросооружений на реке Уйбат в селе Весеннее Усть-абаканского района. 

 

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