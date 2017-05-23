Потребкооперации Хакасии получат субсидии из республиканского бюджета

23.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В этом году на это направление, в том числе на обеспечение занятости сельчан предусмотрено 4,5 миллиона рублей.

Заявки поданы от трех организаций: Ширинский районный союз потребительских обществ, Потребительское общество «Универмаг», Союз потребительских обществ Республики Хакасия. В ближайшее время между министерством экономики и организациями потребкооперации республики будут заключены договоры на предоставление субсидий, сообщили в пресс-службе ведомства. Благодаря господдержке в селе Таштып построят приёмно-заготовительный пункт по приёмке сельхозпродукции у местных жителей. Ширинский районный союз потребительских обществ и Потребительское общество «Универмаг» смогут увеличить объёмы производства полуфабрикатов из продукции, закупаемой у сельских жителей.

 

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