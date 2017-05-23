Преступный тандем, организовавший игорный бизнес в Черногорске, отправится под суд

На скамье подсудимых окажутся жительница села Калинино и черногорец. Они вместе зарабатывали деньги незаконным способом.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы села Калинино и 33-летнего черногорца. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. По данным следствия, в период с июля 2015 по май 2016 года приятели осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр в помещении интернет-бара «Пива.net» по улице Дзержинского в Черногорске. Злоумышленники принимали наличные в виде ставок от игроков, зачисляли их через электронную платёжную систему и обеспечивали клиентам доступ к программам, в которых можно было участвовать в азартных играх, делать ставки и получать выигрыши.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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