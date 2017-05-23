Рада приняла закон о введении квоты в 75% на украинский язык на ТВ

Парламентарии Верховной рады Украины во вторник проголосовали за принятие законопроекта об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

Принятие закона поддержали 269 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Теперь документ поступит на подпись президенту Украины и вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.Согласно принятому документу, доля передач и фильмов на украинском языке на телевидении теперь должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

Также законом предлагается установить обязательную долю в 75% информационных передач на государственном языке от общей продолжительности всех новостных программ в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

Для региональных телеорганизаций обязательная доля будет установлена на уровне 50%.

Власти Украины рассчитают, что квоты популяризируют украинский язык. Однако оппозиция в Раде считает, что такое решение лишь создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

Решение также не поддержали сотрудники телеканала «Интер», который ведет вещание в основном на русском языке.

Ранее во вторник спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что этот закон нужен для защиты национальной безопасности.

Летом 2016 года Рада уже приняла аналогичный закон, устанавливающий квоту в 35% для украинских песен в радиоэфире. Однако в ноябре 2016 года закон вступил в силу с изменениями –квота сократилась до 25%.

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