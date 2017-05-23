RadaGaz осуществляет заправку газгольдеров в Московской области

Автономная система газификации сделала проживание в загородном доме удобным и комфортным. Многие домовладельцы Московской области стали использовать автономную газификацию в качестве резервного или основного варианта энергоснабжения и с успехом пользуются услугами самой компетентной в этой области компании RadaGaz.

Еще на этапе проектирования и установки независимого газового оборудования компания разработчик обеспечивает все необходимые условия предосторожности:

- выдерживает достаточное расстояние между газовым баком и домом;

- обеспечивает удобные пути подъезда к газгольдеру;

- устанавливает надежную горизонтальную опору для резервуара;

- обеспечивает надлежащее закрепление оборудования на земле или под землей;



Резервуар со сжиженным газом устанавливается вдали от любых внешних источников зажигания, вентиляционных отверстий и кондиционеров.



Заправка и дозаправка газгольдеров



Потребители используют пропан для отопления домов, нагрева воды, приготовления пищи. В зависимости от интенсивности использования газа рано или поздно возникает необходимость заправки емкости.

Для доставки газа и заправки газгольдера по Московской области лучше пользоваться услугами компании RadaGaz. Специалисты компании перед началом заправочных работ обязательно проводят профилактический осмотр состояния газового оборудования, приборов и всей системы, при необходимости вносят коррективы и дают рекомендации по безопасному использованию резервуара.



Автоматическая поставка газа



Газовая компания RadaGaz контролирует интенсивность использования топлива домовладельцами и рассчитывает время доставки на основе истории использования. При добавлении или изменении газовых приборов в доме, поставщик газа учитывает данную модификацию и поддерживает актуальный для конкретного дома график поставки топлива.



Поставка газа по требованию



Домовладельцы, заказывающие поставку газа по мере потребления, должны следить за уровнем топлива в резервуаре, и своевременно звонить поставщику. Заправка газа осуществляется при наличии топлива менее 20%. Максимальный объем наполнения резервуара газом обычно составляет 80-85% емкости, оставляется пространство для расширения жидкого топлива, образования паров.

Компания RadaGaz производит заправку газгольдеров в любое удобное для заказчика время с соблюдением всех обязательных требований безопасности. Наши специалисты учитывают температуру окружающей среды и производят расчет в соответствии с калибровочной шкалой, это позволяет точно рассчитают уровень объем закаченного газа.

Работники компании RadaGaz после проведения заправочных работ дают домовладельцу квитанцию, в которой указаны дата, время, и количество заправленного топлива.

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