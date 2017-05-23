Руководителю Совета Федерации доложили о социально-экономической ситуации в Хакасии

22 мая глава республики Виктор Зимин и председатель Верховного Совета РХ встретились с Валентиной Матвиенко.

Виктор Зимин подробно рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о том, с какими показателями республика завершает первое полугодие 2017 года.

- Хакасия сейчас занимает седьмое место в стране по промышленному росту, входит в пятерку субъектов Российской Федерации по стабильности регионов, - доложил Виктор Зимин.

По словам главы РХ, индекс промышленного роста по итогам этого года, возможно, вырастет на 25 процентов. Среди главных направлений экономики Хакасии Виктор Зимин назвал добычу угля, гидроэнергетику, металлургическую промышленность, а в перспективе и производство электролитического металлического марганца.

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