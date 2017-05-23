В Абакане водитель «Лады» сбил двух девушек на мотоцикле

Авария произошла накануне в 23:08 на улице Дружбы Народов в Абакане.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии, молодой водитель «Лада-21060» при повороте на зеленый сигнал светофора врезался в мотоцикл Racer.

Мототехникой управляла 18-летняя девушка. В результате ДТП ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, подкожной гематомой лба и множеством ссадин. Пассажир мотоцикла – 20-летняя девушка, также получила закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Сейчас по факту происшествия проводится расследование.

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