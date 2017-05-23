В Черногорске неизвестно кто сбил школьницу на тротуаре

23.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

За медпомощью  девочка обратилась только через несколько дней после ДТП.

ДТП в одном из черногорских дворов произошло 17 мая. Девятилетняя девочка шла по краю тротуара, когда на неё наехал автомобиль. Виновник происшествия пока не установлен. Изначально ДТП не оформлялось, но накануне мать школьницы обратилась  в больницу за оказанием медицинской помощи её ребёнку. Оказалось, что пешеход получила сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы. Девочка госпитализирована.

Инспекторы просят откликнуться свидетелей данного ДТП. Произошло оно примерно в 17:00  во дворе дома №28 по улице Юбилейная.

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