В столице Хакасии мошенники снимают деньги со счетов с помощью мобильного банка

Полиция Абакана предупреждает жителей о новом для Хакасии способе хищения денег с помощью услуги «Мобильный банк».

Накануне в полицию обратился мужчина, утверждающий, что на его телефон пришло сообщение со ссылкой и призывом посмотреть фото. В смске, которую якобы отправила близкая родственница, чей номер есть в списке контактов, к пострадавшему обратились по имени, сообщает пресс-служба полиции Абакана.

Мужчина несколько раз безрезультатно попытался открыть ссылку, после чего ему пришли уведомления о снятии денег со счета. Общий ущерб составил около 2 тысяч рублей. После всех операций телефон «завис».

Родственница заявителя уверяет, что не отправляла никаких сообщений. В банке мужчине подтвердили списание средств и указали, что абонент каждый раз подтверждал действия.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Полиция предупреждает: во избежание попадания вредоносных программ в смартфон ни в коем случае не посещайте сомнительные сайты, а также не переходите по ссылкам в сообщениях, даже если они приходят со знакомого номера: как показывает практика, вирус может маскироваться под контакты, занесённые в телефон.

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