В Хакасии Центр живой природы украсят молодые липы

Абаканский зоопарк продолжает преображаться. Вместо старых елей и тополей, сотрудники вместе с волонтёрами в ближайшее время посадят саженцы липовых деревьев.

Привезли деревца для центральной аллеи зоосада из Очурского лесопитомника. К предстоящим выходным работы по созданию липовой аллеи будут завершены. По всей территории зоопарка проложен асфальт. Для посетителей установлены питьевые фонтанчики. Началась работа по созданию детской развлекательной площадки. Любителей животных ждет сюрприз: они смогут полюбоваться на львов в новом просторном вольере. Недавно обновлены вольеры для тигров, соболей и сурикатов. Проведено остекление в вольерах для фазанов и для водных птиц. Изготовлен новый аквариум для водной черепахи, крокодила и змей. Планируется построить вольеры для медведей, сообщили в пресс-службе минприродресурсов РХ. Напомним, в этом году республиканский Центр живой природы отметит 45-летие. Абаканский зоопарк является самым крупным в Восточной Сибири по коллекции животных. В настоящее время здесь насчитывается более 170 видов зверей, а птиц и рептилий - свыше 600 экземпляров, многие из которых являются краснокнижными. Коллекция животных регулярно пополняется.

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