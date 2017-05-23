В Хакасии до выяснения обстоятельств задержали грузовик с колбасками-купатами и пельменями

Инспекторы управления Россельхознадзора 19 мая провели очередной рейд на 15 километре автодороги Абакан – Саяногорск.

При досмотре одного из автомобилей выявлен факт перевозки замороженных мясных полуфабрикатов общим весом 304 килограмма без сопроводительных документов. Ветеринарно-санитарная безопасность 39 килограммов колбасок-купатов и 265 килограммов пельменей была под вопросом. Продукция направлялась из села Белый Яр в Абакан для реализации в торговой сети. В отношении перевозчика составлен протокол об административном правонарушении. После предоставления ветеринарного сопроводительного документа груз выпущен в свободную реализацию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

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