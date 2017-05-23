В Хакасии до выяснения обстоятельств задержали грузовик с колбасками-купатами и пельменями

23.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Инспекторы управления Россельхознадзора 19 мая провели очередной рейд на 15 километре автодороги Абакан – Саяногорск.

При досмотре одного из автомобилей выявлен факт перевозки замороженных мясных полуфабрикатов общим весом 304 килограмма без сопроводительных документов. Ветеринарно-санитарная безопасность 39 килограммов колбасок-купатов и 265 килограммов пельменей была под вопросом. Продукция направлялась из села Белый Яр в Абакан для реализации в торговой сети. В отношении перевозчика составлен протокол об административном правонарушении. После предоставления ветеринарного сопроводительного документа груз выпущен в свободную реализацию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,213