В Хакасии продолжают ремонтировать дамбы

На сегодня приведены в порядок гидротехнические сооружения на реке Таштып в аале Усть-Таштып Аскизского района, а также дамбы на реке Абакана в аале Перевозное Аскизского района и селе Большой Монок Бейского района.

Как сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РХ, накануне выполнен текущий ремонт Белоярской защитной дамбы. Восстановлено гидротехническое сооружение на левом берегу реки Абакан восточнее аала Катанов. Приведены в надлежащее состояние дамбы на реке Абакан в километре юго-западнее села Аскиз и на реке Таштып, восточная окраина села Усть-Есь. Проведены аварийно-восстановительные работы по дамбе на реке Абакан, западнее села Арбаты. Выполнено наращивание дамбы протяжённостью 400 метров.

— В Хакасии усилены меры для благоприятного прохождения паводкоопасного периода, — рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии РХ Алексей Сиорпас. — В республике за гидротехническими сооружениями и уровнями воды рек в круглосуточном режиме наблюдают 30 осмотрщиков. Создан запас аварийного запаса скального грунта, имеется не снижаемый запас горюче-смазанных материалов. Специальная инженерная техника для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на гидротехнических сооружениях находится в полной готовности. На данный момент паводковая ситуация стабильная.

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