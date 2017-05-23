В Хакасии шефы провели работы по благоустройству в малом селе

Сотрудники Минприроды Хакасии в селе Тупик Ширинского района восстановили ограждение местного кладбища. Отремонтировали спортивные снаряды на детской развлекательной площадке у Дома культуры.

Кроме того, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Пелагее Тимофеевне Серебряковой бесплатно выделены и доставлены дрова для печного отопления. На летних каникулах министерство планирует вывезти маленьких сельчан из села Тупик на экскурсию в Абаканский зоопарк. За время действия республиканской программы «Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия» в деревне Тупик пробурено пять скважин, установлены колонки, на трёх главных улицах установлены фонари. Сотрудники министерства отремонтировали фасад клуба, установили детский развлекательный комплекс. Кроме того, отремонтирована дорога, огорожено местное кладбище, сообщили в пресс-службе минприродресурсов РХ.

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