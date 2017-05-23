В Хакасии волонтёры помогают лесоводам

Во Всероссийский День посадки леса в республике высажено около трёх тысяч саженцев кедра.

Будущий лес на местах вырубок работникам лесохозяйственного учреждения «Абазалессервис» помогли посадить жители Абазы и села Малые Арбаты. В мероприятии принял участие руководитель департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии Зиновий Юськив. Вооружившись специальными инструментами - мечами Колесова, добровольцы наряду со специалистами высаживали саженцы кедра в горной труднодоступной тайге. Посадочный материал выращен в Абазинском лесном питомнике, сообщили в пресс-службе минприродресурсов РХ.

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