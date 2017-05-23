В Хакасии выявят лучшие муниципальные практики

Сегодня исполняющий обязанности заместителя Главы Хакасии Владимир Крафт провёл заседание оргкомитета по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В этом году Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится правительством Российской Федерации впервые. Всероссийскому конкурсу будет предшествовать региональный этап конкурса, итоги которого будут подведены до 20 июля.

— Наша задача – выявить в Хакасии лучшие муниципальные практики и обеспечить их участие во всероссийском конкурсе на достойном уровне,– обратился к членам оргкомитета Владимир Крафт.

Конкурс организуется в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований. В конкурсе могут принять участие городские округа, городские и сельские поселения в трёх номинациям. Подробнее о конкурсе можно узнать на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) в разделе «Общество» - «Местное самоуправление» - «Конкурсы» - «Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», сообщили в пресс-службе миннатца РХ.

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