В Хакасии за неделю огнеборцы ликвидировали десять бытовых пожаров

«Лидером» по числу возгораний стал Аскизский район. Напомним, в селе Балыкса произошла трагедия, погибли четверо человек, в том числе две девочки-близняшки.

По прогнозам Хакасского гидрометцентра в ближайшие дни в республике ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. На территории Таштыпского и Усть-Абаканского районов ожидается третий класс пожарной опасности. До 31 мая в республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Специалисты отмечают, в связи с теплой и ветреной погодой увеличиваются риски возникновения и распространения бытовых и природных пожаров. Жителям республики необходимо соблюдать противопожарные требования при нахождении на открытой местности, дачных участках и в быту, отметили в Управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии.

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