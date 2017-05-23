В Хакасии за неделю огнеборцы ликвидировали десять бытовых пожаров

23.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

«Лидером» по числу возгораний стал Аскизский район. Напомним, в селе Балыкса произошла трагедия, погибли четверо человек, в том числе две девочки-близняшки.

По прогнозам Хакасского гидрометцентра в ближайшие дни в республике ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. На территории Таштыпского и Усть-Абаканского районов ожидается третий класс пожарной опасности. До 31 мая в республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Специалисты отмечают, в связи с теплой и ветреной погодой увеличиваются риски возникновения и распространения бытовых и природных пожаров.   Жителям республики необходимо соблюдать противопожарные требования при нахождении на открытой местности, дачных участках и в быту, отметили в Управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии.

 

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