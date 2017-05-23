В Хакасию из Чечни вернулись бойцы сводного отряда

23.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Бойцы сводного отряда полиции МВД по Хакасии вернулись из служебной командировки с Северного Кавказа.

Как сообщает пресс-служба республиканского ведомства, полицейские различных подразделений органов внутренних дел поддерживали конституционный порядок в Чечне в течение полугода.

На перроне вокзала бойцов встречали родные, сослуживцы, руководство МВД Хакасии и представители республиканского правительства. С успешным выполнением служебно-боевых задач полицейских поздравил министр внутренних дел Хакасии Илья Ольховский, а также исполняющий обязанности заместителя главы республики Владимир Крафт.

Министр лично поблагодарил каждого бойца лично, вручил памятные подарки за добросовестное исполнение служебного долга по обеспечению правопорядка на территории Северо-Кавказского региона.

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